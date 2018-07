Dagmar Pagalies ist Venetien-PräsidentinLuisa gibt es auch auf der Rheinkirmes

In den vergangenen Wochen rumorte hinter den Kulissen des Venetien Clubs. Grund: Es gab Knatsch zwischen der Präsidentin Ute Heierz-Krings und der Geschäftsführerin Heidrun Leinenbach. Das gipfelte darin, dass die Präsidentin kurz vor der Wahl per Brief die Mitglieder informierte, dass sie sich nicht mehr zur Wahl stellen wird. Bei der Versammlung wurde dann Dagmar Pagalies gewählt, die Venetia von 1990. Allerdings ist sie nicht unumstritten, denn bei der Wahl gab es auch Gegenstimmen und Enthaltungen. Peter Firmenich, Kommandant der Stadtgarde, bei der Pagalies früher Präsidentin war, kommentiert: „Bei uns hat sie nur unfrieden gebracht und wir waren froh, als wir sie endlich los waren.“ Geschäftsführerin bleibt Heidrun Leinenbach und Manuela Fehling bleibt Schriftführerin.

Sexuelle Belästigung ist auch auf der Rheinkirmes ein Thema. Deshalb wird die von den Jonges geförderte Kampagne „Luisa ist hier!“, die bereits in der Altstadt gestartet ist, in diesem Jahr auch auf den Rheinwiesen umgesetzt. Wird dieser Satz an der Theke gesagt, weiß das Personal sofort, dass jemand in Not ist und Hilfe benötigt wird. Während der Rheinkirmes gibt es darüber hinaus vom 16. bis 20. Juli täglich sowie am Montag, den 23. Juli jeweils um 10 Uhr in der Frauenberatungsstelle eine Notfallsprechstunde für betroffene Frauen. Die Frauenberatungsstelle ist auch wie immer unter der Rufnummer 0211-686854 erreichbar. Dort ist immer eine Beraterin ansprechbar. Neben der Möglichkeit auf die Mailbox zu sprechen, wird zudem eine Weiterleitung zum Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ angeboten.