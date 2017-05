Wer auf der Cranachstraße wohnt, darf zum halben Preis in den Kunstpalast.

Düsseldorf. Die ersten 25 000 Besucher haben sich die spektakuläre Ausstellung des Renaissance-Malers Lucas Cranach im Kunstpalast am Ehrenhof angeschaut. Nonstopp gibt es Führungen. Schulklassen basteln um die Wette. Jetzt hat sich das Museum eine besondere Attraktion einfallen lassen. Bis Ende Mai erhalten Anwohner der Cranachstraße eine Vergünstigung beim Eintritt. Wenn zwei Anlieger kommen und ihre Adresse nachweisen können, zahlen sie nur den Preis für ein Ticket. Das heißt, sie zahlen statt 28 Euro 14 Euro am Wochenende und 12 statt 24 Euro in der Woche. Zur Legitimation genügt der Personalausweis, den sie an der Kasse vorweisen müssen.

Ganz toll fände es die Pressesprecherin Marina Schuster, wenn sich auf diese Weise auch die Nachbarn, Familienmitglieder und Freunde auf den Weg machen würden. Es wäre ein kleines Nachbarschaftsfest in Sachen Kultur. Die Cranach-Ausstellung enthält wertvolle Leihgaben aus den wichtigsten Museen der Welt wie der Eremitage oder dem Metropolitan Museum of Art. Cranach war nicht nur ein enger Freund Martin Luthers und ein großer Verfechter der Reformation, sondern auch ein grandioser Künstler. Andy Warhol hat ihn abgekupfert, und selbst Pablo Picasso nahm ihn zum Vorbild, wie die Ausstellung zeigt.

