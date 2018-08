Die Stadtwerke Düsseldorf bieten Mietern in ihren Räumen Arbeitsplätze an.

Düsseldorf. Der neue Coworking Space der Stadtwerke Düsseldorf am Höherweg 200 in Flingern geht an den Start. Auf 200 Quadratmetern wird nachgedacht, was das Zeug hält: im Open-Space-Bereich, an voll ausgestatteten Einzelarbeitsplätzen oder in Teambüros. Die Coworker sollen insbesondere von der bereits bestehenden Infrastruktur des Unternehmens profitieren. Vom hauseigenen Druck- und Postservice bis hin zum Cateringservice können die Mieter die Vorzüge des Unternehmens nutzen und mit Experten des Hauses in den Austausch gehen.

Coworking, so die Stadtwerke, ist eine immer beliebtere und effiziente Form der Zusammenarbeit im Zeitalter der Digitalisierung. Auch das Geschäft der Stadtwerke sei zunehmend durch den Trend der Digitalisierung geprägt, der nicht nur das Geschäft verändert, sondern auch die Arbeitsmethoden. „Einige Neuerungen haben wir im Unternehmen bereits etablieren können. Mit der Denkfläche gehen wir nun einen Schritt weiter und vernetzen uns mit Menschen, die mit diesen Methoden groß geworden sind“, sagt Hans-Günther Meier, Vorstandsmitglied der Stadtwerke. Schon vor der Eröffnung der Denkfläche am 15. August waren über die Hälfte der rund 30 Arbeitsplätze vermietet.

Wer Teil der Denkfläche werden möchte, kann sich hier informieren oder einen Platz reservieren.