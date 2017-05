Düsseldorf. Beim Japan-Tag in Düsseldorf haben sich viele Besucher in Comic-Kostümen und Kimonos durch die Stadt gedrängt. Erwartet wurden mehrere hunderttausend Besucher. Auf Bühnen wurden Kampfsportarten, Malerei und Kalligraphie gezeigt. An Essensständen gab es Sushi und Nudeln. Blickfang waren die als Comicfiguren verkleideten Cosplayer, die sich zu Hunderten am Rheinufer trafen.



Lea (17) aus Menden im Sauerland etwa zog am Samstag als bunter Fashion-Vogel mit blauen Plateaustiefeln die Blicke auf sich. Ihr Outfit: Eine eigens entworfene Fantasie japanischer Mode, der so genannten J-Fashion, aus knalligen Stoffen, kombiniert mit Gegenständen wie Schläuchen, Schleifen und schrillem Zubehör. Vor sechs Jahren war sie zum ersten Mal dabei.



Zwischenfälle gab es nach Polizeiangaben bis zum Nachmittag nicht. Höhepunkt des 16. Japan-Tages sollte am Abend ein Feuerwerk sein, bei dem die Raketen Himmelsbilder formen. Die japanische Gemeinde in Düsseldorf ist mit rund 7000 Mitgliedern die drittgrößte Europas nach London und Paris. dpa