Es ist durchaus so etwas wie Vorfreude, die sich breitmacht, wenn man an das Jahr 2020 denkt. Wie schön neu wird dann alles in der Innenstadt sein. Vor allen Dingen könnte sich der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens noch ein Stück nach Osten verschieben: Der Corneliusplatz, eine neue Promenade mit viel Gastronomie und ein außergewöhnlicher Grün-Bau wie das Ingenhoven-Tal könnten Rheinpromenade und Altstadt Konkurrenz machen – und die Bewegungsströme der Düsseldorfer Bewohner und Besucher verlagern. Das Riesenprojekt hat viel Geld gekostet. Aber es wird die Stadt neu beleben.

