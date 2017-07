Düsseldorf. Am Freitagvormittag um 11.04 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz an der Berliner Allee alarmiert. Ein Container mit Schutt war in Brand geraten.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. red