Der Bildhauer und Grafiker Christoph M. Loos widmet sich einem Genre, das im Kunstbetrieb ein Nischendasein führt: dem Holzschnitt. Verglichen mit Gemälden oder Skulpturen scheint diese Form der Druckgrafik zu unattraktiv. Doch der 59-jährige Loos hat sich dem Holzschnitt verschrieben und ihn revolutioniert. Er gilt als einer der bedeutendsten Holzschneider im deutschsprachigen Raum. Davon zeugt die Ausstellung „Parusia - Die Idee in den Dingen“ im Museum für Gartenkunst der Stiftung Schloss und Park Benrath.

Der Titel bezieht sich auf Platons Konzept der Parusie, also die Gegenwart der Ideen in den Dingen. Heißt bei Loos: die Ideen hinter den Holzschnitten sind in Bäumen enthalten. Sie bilden den Schlüssel für seine innovative Arbeitsmethode: Druckträger und Druckstock stammen aus einem Baum. Loos schält sie aus einem Stamm ab. Auf die Blatthölzer druckt er mit selbst hergestellter Farbe. Arbeitsgerät und Kunstwerk begreift Loos als Einheit und setzt sie dementsprechend auch gemeinsam in Szene.

So in seiner Installation „Algonquin #5“: Auf Styropor steht ein quaderförmiges Holzgerüst, von dem der zangenähnliche Druckstock aufragt. Zugleich hängen über Holzstäben drei große Druckblätter aus Espenblattholz, wie Teppiche auf einem Wäscheständer. Zu sehen sind immer zwei schwarze gezackte Linien, die sich überkreuzen oder nebeneinander herlaufen. In verschiedenen Varianten spielt Loos sein Konzept der Verflechtung von Druck und Druckstock durch. Und erweitert den zweidimensionalen Holzschnitt in den Raum hinein, macht ihn zur Skulptur.

So auch in „Autochthon #1“. Eine große quadratische Wandplatte aus schwarzem Acryl, in der Mitte schichten sich Holzblätter zu einem Rechteck, die im Halbrund von einem Gerippe aus Holzstreifen überspannt werden. Die Holzblätter wirken nackt, dabei hat Loos sie mit reinem Acryl bedruckt, das farblos ist. Der Druck wird unsichtbar, zu sehen ist nur noch das Material und die skulpturale Form. Origineller und virtuoser kann man den Holzschnitt nicht (wieder-)erfinden.

Info: Die Ausstellung „Christoph M. Loos - Parusia. Die Idee in den Dingen“ ist noch bis zum 9. September im Museum für Gartenkunst der Stiftung Schloss und Park Benrath zu sehen. Sie ist ein Kooperationsprojekt mit dem Landesmuseum Mainz, dem Cork Institute of Technology, der Städtischen Galerie Iserlohn und der Nicolaus Copernicus University im polnischen Toru.

