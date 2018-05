Gaensheimer : Im Herbst dieses Jahres werden wir dort zum 100. Geburtstag von Alfred Schmela eine sehr schöne und informative Ausstellung über diesen einflussreichen Sammler und Galeristen zeigen. Aber wir beschäftigen uns ganz grundsätzlich mit der Frage, was die sinnvollste Nutzung für dieses wunderbare Haus sein könnte, möglicherweise auch, es aufzugeben. Als reinen Veranstaltungsort halte ich es nicht für sinnvoll, wir wollen ja auch, dass die Leute in unsere beiden großen Häuser kommen.

Gaensheimer: Einen neuen, funktionierenden Eingang mit einer Architektur für all diese Formate.

Gibt es Kontakt zu Eva Beuys?

Gaensheimer: Noch nicht, aber ich möchte einen Antrittsbesuch bei ihr machen. Wir werden auch in Zukunft mit dem Thema Beuys arbeiten, zum Beispiel 2021 zu seinem 100. Geburtstag. Im Moment präsentieren wir neben der wunderbaren Installation „Palazzo Regale“ einige Werke von ihm neu. Wir bereiten auch eine kleine sehr schöne Beuys-Ausstellung vor, die nach Brasilien reisen soll.

Gibt es Geldprobleme?

Gaensheimer: Der Etat ist solide, aber er müsste erhöht werden, weil wir ja nun zwei Häuser intensiv bespielen wollen und auch die laufenden Kosten gestiegen sind.

Am 9. November eröffnen Sie „Museum global“. Was ist mit diesem Großprojekt?

Gaensheimer: Die Ausstellung fragt nach der Geschichte unserer Sammlung, die exemplarisch ist für die europäische Moderne, und fragt nach dem, was es zu dieser Zeit in anderen Teilen der Welt auch noch gab. Wir wollen beispielsweise nach Lateinamerika, Japan, China, in die verschiedenen Länder Afrikas schauen. Wir leben heute in einer globalisierten Lebensrealität und möchten wie unsere Kollegen in der Tate oder im Centre Pompidou auch über den Tellerrand gucken. Ich halte dies für einen notwendigen Schritt, wenn wir international nicht an Relevanz verlieren wollen.

Nun zu Anni Albers, die Sie ab 9. Juni im K 20 zeigen. Ist das nicht betuliche Stoff-Kunst?

Gaensheimer: Wie viele Frauen am Bauhaus hat Anni Albers mit dem Weben angefangen, aber daraus eine Kunstform entwickelt, ihre kostbaren Werke sind Gemälden in gewebtem Stoff. Die Übergänge zwischen Kunst und Kunsthandwerk, Kunst und Choreographie, Kunst und Architektur finde ich sehr interessant und bereichernd. Dies ist die erste große Retrospektive dieser bedeutenden Künstlerin, die wir gemeinsam mit der Tate Modern und der Albers Foundation erarbeitet haben.

Die letzte Frage gilt der Dauerausstellung. Müssten die Werke nicht besser, moderner gehängt werden?

Gaensheimer: Nach der Ausstellung „museum global“, die in allen Räumen des K 20 stattfinden wird, werden wir die Sammlung neu einrichten und versuchen, etwas Luft und Bewegung hinein zu bringen. Dazu gibt es schon verschiedene Ideen, aber es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen. Wir werden auch hier versuchen, die Idee der Öffnung und der perspektivischen Erweiterung umzusetzen.