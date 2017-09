Unter dem Motto „Natürlich Klüh“ führt Klüh Catering, ab sofort einen Coffee-to-go-Becher aus nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen ein. Der zu 100 Prozent FSC-zertifizierte Becher wird aus Zellulose und einer Beschichtung aus PLA hergestellt. Der Klüh-Becher, Deckel inklusive, ist zu 100 % biologisch abbaubar.

Klüh Catering Geschäftsführer Thorsten Greth: „Damit möchten wir die Verschwendung von Lebensmitteln deutlich reduzieren.“

Kaffeestationen mit einem breiten Angebot an verschiedenen Spezialitäten sind längst auch in Firmen, Behörden und Krankenhäusern angekommen, wo sie ein wichtiges Instrument zur Kundenbindung und Zufriedenheit der Mitarbeiter sind. Deshalb entschloss sich Klüh Catering zur Umstellung von herkömmlichen Kunststoffbechern auf naturesse®-Produkte aus Zellulose und PLA. Das Unternehmen geht von ca. drei Millionen kompostierbaren Bechern jährlich aus.

Kinder ab acht Jahren können am Sonntag, 1. Oktober, 15 Uhr bei einer Rallye im SchifffahrtMuseum, Burgplatz 30, das neue Rheinschifferpatent des SchifffahrtMuseums erwerben. Noch kniffligere und spannendere Aufgaben erwarten die Prüflinge im Schloss-turm. Die Führung dauert etwa 60 Minuten und ist kostenlos. Der Museumseintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist ebenfalls frei, Schüler und Studenten zahlen 1,50 Euro, Erwachsene 3 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen sind dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 899 4195 erhältlich.

Der Tierschutzverein Düsseldorf 1873 lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr will der Verein allen interessierten Besuchern einen Blick hinter die Kulissen des Tierheims an der Rüdigerstraße 1 in Rath ermöglichen. Es gibt zudem Informationsstände von Tierschutzorganisationen sowie ein Aktions-Programm, durch das die TV-Moderatorin Claudia Ludwig führt.

Zum Weltherztag am 29. September wird die Herzplastik der Deutschen Herzstiftung für eine Woche im Rathaus der Landeshauptstadt Düsseldorf ausgestellt.