Carsch-Haus Shop ’til you drop: Vom 1-Euro-Trödel bis zum Top-Designer zu Halbmondpreisen

Düsseldorf. Der Sommer hat gerade mal richtig angefangen, da wird er schon wieder ausverkauft. Sämtliche Schaufenster haben verklebte Augen: Sale ist die Seele vom Geschäft. Gerader in der Modestadt Düsseldorf scheint Shoppen zum täglichen Bedarf zu gehören, obwohl es gerade damit immer weniger zu tun hat. Man könnte fast meinen, Bedarfsbefriedigung hätte sich hier umgekehrt in Befriedigungsbedarf. Da ist das neue Luxus-Outlet Saks off 5th Store im ehemaligen Carsch-Haus das Tüpfelchen auf dem I von In-Sein mit It-Bag.

Die Leuchtreklamen in den Haltestellenhäuschen hatten es ja schon Wochen zuvor angekündigt: „Düsseldorf wird noch schnöseliger“. Geht’s noch? Ja, im altehrwürdigen Carsch-Haus. Das hat ja schon einiges hinter sich: Vor über 100 Jahren als Kaufhaus errichtet an der Grenze von der Alt zur Neustadt, von den Nazis umbenannt in „Kaufhaus des Westens“, zwangsverkauft, sprich enteignet im Zuge der Arisierung. Nach dem Krieg konnte man dort dann wieder wirtschaftswunderbare Waren kaufen.

Im Jahr 1974 dann der große Abriss in der Geschichte des Carsch-Hauses: 4800 Einzelteile des Gebäudes wurden sorgfältig nummeriert, katalogisiert, in Volmerswerth zwischengelagert, um dann zehn Jahre später in leicht versetzter Lage neu aufgebaut zu werden, mit der alten Fassade davor.

Das Carsch-Haus sollte dann für Düsseldorf so was sein oder werden wie das KaDeWe in Berlin oder das Alsterhaus in Hamburg. Das Konzept war aber über die Jahre immer irgendwie unentschlossen und funktionierte auch nicht wirklich als schnöselige Schwester zum benachbarten Traditions-Kaufhof, bei dem es schon längst nicht mehr wie in der alten Werbung „alles unter einem Dach“ gab, besonders, seit es alles im Internet gibt.

Und nun der neuer Versuch des neuen Kaufhof-Eigners, des kanadischen Konzerns Hudson’s Bay: Die europaweit erste Filiale seines Luxus-Outlet-Konzepts Saks off Fifth Avenue. Kenner nuscheln es ähnlich wie ihren SUV: „Es-O-Five“. Diese Zielgruppe mag hier am Ziel ihrer Wünsche sein.

Und was gibt’s da jetzt so für die? Ansichtssache: (Zu?) viele Handtaschen und Sonnenbrillen, natürlich Designer-Klamotten, auch Wohn-Accessoires. Auf jedem Preisschild wird genau ausgerechnet, was man, vor allem Frau spart. Beispiel: Ein schöner, schlichter, schwarzer Mantel von Armanis Zweitmarke Emporio für 199 Euro: „You save 213,01 Euro“, signalisiert der Anhänger. Oder vielleicht lieber dieser seidige schwarze Anorak von Prada für nur noch 299 Euro?