Düsseldorf. Nach mehrwöchiger Umbauzeit wird der Rewe-Markt am Carlsplatz 18 Ende Juli wieder eröffnen. Das teilt die Rewe Group auf WZ-Anfrage mit. Allerdings wird es kein Vollsortiment mehr geben. Der Markt eröffnet mit verkleinerter Verkaufsfläche (508 Quadratmeter). Laut Pressesprecherin Christiane Preisen entsprechen „Größe, Lage und Kundenbedürfnisse dem Rewe-City-Konzept, weshalb der Markt auch entsprechend umbenannt wird.

Die kleineren Märkte dienen der Versorgung der Anlieger und der Menschen, die im Umfeld arbeiten. Fleisch und Wurst wird es nach der Modernisierung des Marktes am Carlsplatz nicht mehr an der Bedienungstheke geben, sondern ausschließlich abgepackt in der Selbstbedienung. Zudem wird es viele Artikel aus den Frischesortimenten geben. Weitere Schwerpunkte liegen auf Bio- und regionalen sowie Convenience-Produkten. Die Öffnungszeiten bleiben: Montags-freitags 7 bis 24, samstags 7 bis 22 Uhr. A.V.