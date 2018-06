Capitol lädt soziale Vereine einUnternehmerschaft fördert Forscher

Das Junge Capitol ist eine Programmreihe, die das Musicaltheater an der Erkrather Straße für Familien gestartet hat. Das Haus stellt für die kommenden Veranstaltungen jeweils zehn Plätze zur Verfügung, die speziell für soziale Einrichtungen und ehrenamtliche Vereine, Organisationen für Kinder und Familien bereitstehen. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich per E-Mail an die Adresse presse@mehr-entertainment.de für die Plätze bewerben. Nächster Termin des Jungen Capitol ist am 30. Juni, 15 Uhr, das Gastspiel von „Willis wilde Wege“ für Kinder ab fünf Jahren. TV-Moderator Willi Weitzel erzählt von seinen neuen Abenteuern. Die weiteren Termine: „Der Grüffelo“ am 9. September, 13 und 15 Uhr, „Die drei Fragezeichen und der Fluch der Piraten“ am 30. September, 14.30 und 17.30 Uhr.

Beim Arbeitgebertag hat sich die Unternehmerschaft um Sportler und Forscher gekümmert. Jutta Zülow, die Vorsitzende der Unternehmerschaft, unterzeichnete eine Kooperation mit dem Stadtsportbund. Diese soll Leistungs- und Profi-Sportlern dabei helfen, eine duale Karriere voranzubringen. Die Unternehmerschaft will Mitgliedsbetriebe ansprechen und Praktika, Ausbildungsplätzen oder Beschäftigungsverhältnisse für Leistungssportler anbahnen.

Beim Arbeitgebertag wurde auch der Rheinische Innovationspreis vergeben. Er ging an das Projektteam „UriCell“ der Heinrich-Heine Universität. Die Forscher haben herausgefunden, dass der Stoff Urin Stammzellen enthält und das Potenzial besitzt, sich stark zu vermehren und sich zu Nieren-, Knochen- und Knorpelzellen entwickeln kann.