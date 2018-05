Von 12.30 bis 17.30 Uhr gibt es heute an der Heinrich-Heine-Universität ein Programm mit Vorträgen und mehr.

Irgendwann ist das Studium vorbei, und was kommt danach? Studenten und Absolventen der Heinrich-Heine-Universität und von den umliegenden Hochschulstandorten, die diese Frage für sich noch nicht beantworten können, finden möglicherweise heute einen Weg, den sie einschlagen möchten. Bei der Campusmesse „Recruitingtag“ in den Hörsaal-Gebäuden 22.01 und 23.01 der Düsseldorfer Uni, Universitätsstraße 1, gibt es in der Zeit von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf jeden Fall zahlreiche Anregungen und Möglichkeiten, direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten. Hier ein Programm-Überblick:

70 Unternehmen

An Messeständen stellen 70 Unternehmen ihr Angebot an beruflichen Einstiegsmöglichkeiten vor. Vertreter aus den Personalabteilungen stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung und beantworten Fragen rund um den Karrierestart. An einer Jobwall hängen die Unternehmen außerdem Informationen über mehr als 200 Stellenangebote aus.

Master-Studiengänge

Wer sein Studium nach dem Bachelor-Abschluss fortführen möchte, kann sich bei den Fakultäten der Heinrich-Heine-Universität und am Stand der Hochschule Düsseldorf über Master-Studiengänge informieren. Der Career-Service und weitere Einrichtungen der Universität stellen ihre Angebote zur beruflichen Qualifizierung im Studium vor.

Bewerbungsmappencheck

Studenten können ihre Bewerbungsmappe checken lassen und zudem auch das richtige Verfassen einer Bewerbung trainieren. Es werden außerdem kostenlos Bewerbungsfotos gemacht.

Eigene Geschäftsidee

Wer sich nach dem Studium beruflich selbstständig machen möchte, kann sich dazu auf der Messe ebenfalls die nötigen Informationen und viele Tipps holen. Die Mitarbeiter des Center for Entrepreneurship beraten, helfen bei der Entwicklung einer Geschäftsidee und stehen Jungunternehmern anschließend auch während der Gründungsphase zur Seite.

Vorträge

Über den gesamten Tag verteilt werden Vorträge mit ganz unterschiedlichen Themenschwerpunkten angeboten - von der Vorstellung einzelner Unternehmen über Nähkästchen-Plaudereien von Personal-Verantwortlichen bis hin zu Tipps für die Gehaltsverhandlung.

Anreise

Vom Hauptbahnhof aus fahren die Stadtbahnlinie U 79 und die Straßenbahnlinie 707 direkt zur Universität, Fahrtrichtung Universität, haltestelle „Uni-Ost/Botanischer Garten“. Der Schnellbus SB 56 pendelt zwischen dem S-Bahnhof Bilk und der Universität. Weiterhin ist die Universität ist mit den Buslinien 735, 827, 835, 836 zu erreichen. Wer mit dem Auto kommt, kann am besten auf Parkplatz 1 oder 2 parken, um direkt zur Campusmesse zu gelangen.

Weitere Informationen und das gesamte Vortragsprogramm gibt es im Internet unter

uni-duesseldorf.de