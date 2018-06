Die Toten Hosen wollten am Freitagabend ein Konzert in der Berliner Waldbühne geben. Doch daraus wird nichts. Sänger Campino hat gesundheitliche Probleme.

Düsseldorf. Die Toten Hosen haben ihr für Freitagabend geplantes Konzert in der Berliner Waldbühne abgesagt. Grund ist ein Hörsturz bei Sänger Campino. In einer Mitteilung des Managements von Freitagnachmittag heißt es: "Leider müssen die Toten Hosen mitteilen, dass bei Campino heute Morgen ein Hörsturz diagnostiziert worden ist. Auf Anweisung der Ärzte müssen die Toten Hosen daher schweren Herzens den Auftritt heute Abend in der Berliner Waldbühne absagen."

Bereits am Donnerstagabend war die Band in der Waldbühne aufgetreten. Das Konzert ist Teil der Tournee "Laune der Nartour". Unklar ist, ob die Erkrankung Campinos auch Auswirkungen auf den nächsten geplanten Auftritt der Band bei dem Festival Rockavaria in München am Sonntag hat. "Wie es weitergeht, gibt die Band sobald wie möglich bekannt", heißt es.

Auch für die Fans, die Karten für das nun abgesagte Konzert in Berlin haben, soll es bald Neuigkeiten geben. Die Gruppe bemühe sich um einen Ersatztermin und wolle ihn in der kommenden Woche mitteilen. jaw