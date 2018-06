Düsseldorf. Nach seinem nächtlichen unerlaubten Ausflug ins Georg-Arnhold-Freibad in Dresden hat sich Campino am Mittwoch bei der hiesigen Bäder GmbH gemeldet und entschuldigt. Außerdem will die Band dem Bad 5000 Euro spenden.

Die Verantwortlichen dort reagierten am Mittwochabend sehr wohlwollend. Einen juristischen Streit „bis zum bitteren Ende“ soll es laut Pressemitteilung nicht geben. Hintergrund: Die Bäder GmbH hatte zuvor Anzeige erstattet.

Dass das Unternehmen den Hosen nicht mehr böse ist, zeigt auch die Pressemitteilung, in der immer wieder Songzeilen oder Albumtitel der Hosen zitiert werden. Zum Beispiel am Ende: „Schönen Gruß, auf Wiederseh’n!“ red