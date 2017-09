Zwar gibt es nur wenige Hallen, aber sie bieten ein abwechslungsreiches und umfassendes Angebot für die Gäste an.

Die Sportart Indoor-Fußball erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Kein Wunder, liegen seine Vorteile gegenüber dem Spielen auf Rasen oder Asche doch auf der Hand: Niedrigeres Verletzungsrisiko durch Kunstrasen und weniger vom Platz fliegende Bälle, dank der metergroßen Netze. Auch in Düsseldorf gibt es einige Anbieter für Indoor-Fußball.

Einer von ihnen ist Cosmo Sports. Dort stehen den Kickern fünf Plätze mit Fifa-Zertifikat zur Verfügung, das bei einer Gesamtfläche von 3500 Quadratmetern. Außerdem bietet der Betreiber die Möglichkeit, an Turnieren teilzunehmen sowie am sogenannten „Nightkick“. Der Leiter des Sportbereichs bei Cosmo Sports, Gerrit Bürk, erklärt das Konzept: „Wir haben gemerkt, dass manche unserer Besucher gerne bis Mitternacht Fußball spielen wollten. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, ihnen diese Möglichkeit zu bieten.“

Es gibt auch Angebote für Kindergeburtstage und Junggesellenabschiede. Kraft tanken können Besucher im Restaurant oder an der Sports Bar. Darüber hinaus kann man dort alle Bundesliga-Spiele in HD sehen.

Wenn es warm ist, lässt sich das Hallendach öffnen

Das Hallendach wird an sehr heißen Tagen mechanisch geöffnet. Dieses Extra sorgt auch bei den Spielern für einen Menge Abwechslung. Und wer sich nichts aus klassischem Fußball macht, der kann auch an einem Kickertisch zocken oder den neusten Sporthit aus Skandinavien, das Bubblefootball ausprobieren. Die Preise für einen Platz bei Cosmo Sports liegen zwischen 30 Euro und 64 Euro pro Stunde.

In Bilk wird in Käfigen aus Netzen gespielt

Der zweite Anbieter ist Cageball in Bilk. Wie der Name es erahnen lässt, spielt man hier in einem Käfig aus Netzen, der verhindert, dass Bälle fortfliegen. Gespielt wird in Teams mit vier oder fünf Spielern und die Tore lassen sich in ihrer Höhe regulieren, so dass auch ohne Torwart gespielt werden kann. Auf bis zu sieben Fußballplätzen mit Kunstrasen können sich Profis und Amateure austoben.

Darüber hinaus gibt es hier eine Sports Bar und Bowlingbahnen. Es werden hier Turniere veranstaltet und auch für Geburtstage, Vereins- oder Firmenfeiern gibt es besondere Angebote. Hier liegen die Preise für Indoor-Fußball im Bereich zwischen 55 Euro und 75 Euro pro Stunde.

Für alle kleinen Fußballfans gibt es noch eine weitere Option: Die Bobbolino-Kinderwelt in Düsseldorf-Rath verfügt über einen Indoorfußballplatz, der allen Besuchern frei zur Verfügung steht. Speziell für Karneval, Halloween und Geburtstage gibt es auch hier unterschiedliche Aktionen und Events. Die Eintrittspreise für Erwachsene betragen 5 Euro, die für Kinder liegen bei 8 Euro. Das Angebot an Indoor-Fußball ist hier sicherlich nicht so groß wie in Köln oder woanders, trotzdem hat auch Düsseldorf dafür äußerst funktionale und gut ausgestattete Hallen.