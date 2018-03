Fußballer verlieren 1:2 gegen den FC Iserlohn.

Nur noch rechnerische Chancen auf den Klassenerhalt haben die C-Jugend-Fußballer der SG Unterrath in der Regionalliga. Nach dem 1:2 (0:0) beim direkten Konkurrenten FC Iserlohn hat die Elf von Toma Ivancic schon elf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Flip Jakobson traf zwischenzeitlich zum 1:0 (38.).

Im U 14-Nachwuchscup hielt die Fortuna Duisburg in Schach. Emircan Aydemir (16.) und Jubes Mba Tibah Ticha (37.) trafen zum 2:1 (2:0).

In der B-Junioren-Niederrheinliga holte Fortunas U 16 drei Punkte. Gegen den 1. FC Mönchengladbach verhalf den Flingeranern ein gegnerisches Eigentor (59.) zum 1:0-Sieg. Am Tabellenende konnte auch die U 17 des BV 04 endlich wieder jubeln. Beim 3:2 (1:0) über Schwarz-Weiss Essen ging es zum Schluss dramatisch zu: Yassine Lekfif (26.) und Giuliano Rizzelli (69.) hatten den BV zweimal nach vorne gebracht. Essen glich in letzter Minute zum 2:2 aus, ehe Ayoub Erraji postwendend zum 3:2 traf.

Weniger Spannung gab es im Derby bei den C-Junioren zwischen Fortunas U 15 und der 1. Jugend Fußball-Akademie. Die Fortuna ließ beim 7:0 (3:0) die Muskeln spielen. Ephraim Kalonji und Nils Arne Gatzke trafen jeweils doppelt. Marc Rommel, Luca Thissen und Benjamin Jubel machte die restlichen Tore für den Spitzenreiter. magi