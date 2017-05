Düsseldorf-Golzheim. Am Freitagabend kam es auf der Uerdinger Straße in Golzheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 22 Uhr kollidierten ein Bus der Linie 834 und ein Taxi miteinander. Wie es zu dem Unfall kam ist bislang noch nicht bekannt. Der Bus kam von der Johannstraße und war in Richtung Theodor-Heuss-Brücke unterwegs.

Bei dem Unfall wurde der 33-jährige Taxifahrer schwer verletzt. Der 48-jährige Busfahrer erlitt einen Schock. Eine Frau, die in dem Bus mitfuhr verletzte sich leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 40.000 Euro.