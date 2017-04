Düsseldorf. Ballerinas, Hasen und jede Menge bunte Kostüme am Straßenrand. Der Marathon hat dieses Jahr ein bisschen was von Karneval und die Stadt verwandelte sich in eine riesige Partymeile.

In traditioneller griechischer Landestracht kam Kostas Hatzis (49):„Die Klompen werde ich vor dem Start aber noch wechseln. Die sind viel zu schwer, da habe ich am Ende ja ganz schwarze Füße. Ich laufe aber auch nur zum Spaß mit und möchte meine Message für Freiheit, Liebe und Frieden loswerden.“

Kostas Hatzis

Auffallen um jeden Preis ist auch das Motto von Michel Descombes aus Marburg. 200 Marathon-Läufe hat der 76-Jährige gebürtige Franzose schon in den Knochen. „Jetzt fahr ich nur doch zu den Läufen um Stimmung zu machen.“ Zum Grand Depart will er wiederkommen. „Aber da hat man nur eine Minute was von den Fahrern, hier kannst Du sechs Stunden anfeuern.“ Natürlich wollte auch Oberbürgermeister Thomas Geisel ein Foto mit Michel machen. Doch der musste dann auch schnell weiter. „Ich such mal wieder meine Kinder.“

Michel Descombes

Yasuko Watanabe kam extra aus Tokio nach Düsseldorf. Und auch sie hat sich etwas Besonderes überlegt: „Ich tanze gerne und deshalb laufe ich als Ballerina mit.“ Und Kollege Yasuhi Tanabe (45) aus Saporro: „Ich bin ein bunter Vogel.“

Yasuko Watanabe