Bundespräsident Steinmeier ist zu Gast

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zum Auftakt seiner Städte-Reise durch NRW heute zu Gast in Düsseldorf. Er landet am Morgen am Flughafen und wird danach Staatskanzlei, Landtag und gegen Mittag das Rathaus besuchen. Die Polizei kündigt an, dass aufgrund des Besuchs ab circa 9 Uhr bis gegen 15 Uhr immer wieder zu Sperrungen in der Innenstadt kommen wird. Aus Sicherheitsgründen würden keine Angaben zu den Maßnahmen gemacht. Im November hatte Steinmeier seinen Antrittsbesuch in NRW aufgrund der geplatzten Jamaika-Sondierungen ausfallen lassen.