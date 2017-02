Düsseldorf. Bundespolizisten haben am Montagabend einen 62-jährigen, mit Haftbefehl gesuchten Mann am Flughafen Düsseldorf festgenommen.



Der türkische Staatsangehörige wollte aus Istanbul kommend in das Bundesgebiet einreisen. Als Bundespolizisten seine Dokumente überprüften stellten sie schnell fest, dass gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld bestand. Er wurde in die JVA eingeliefert und hat nun eine Freiheitsstrafe von 1224 Tagen zu verbüßen.



Zivilfahnder der Bundespolizei haben ebenfalls am Montagabend zwei bosnisch-herzegowinische Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren vorläufig festgenommen. Die Frauen wurden von den Fahndern dabei beobachtet, wie sie einem Reisenden beim Betreten des Zuges am Fernbahnhof des Flughafens die Geldbörse aus der Gesäßtasche zogen.

Der Mann bemerkte die Tat und schlug sie einer der Täterinnen aus der Hand. Die Bundespolizisten griffen unmittelbar ein. Sichtlich erleichtert über die Präsenz der Beamten, setzte das vermeintliche Opfer die Reise fort. Die zwei Täterinnen wurden später nach erfolgter Strafanzeige auf freien Fuß gesetzt.