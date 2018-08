Ein 35-Jähriger war zweimal zur Festnahme ausgeschrieben. Der Mann wurde vom Flughafen in die JVA Düsseldorf gebracht.

Düsseldorf. Beamte der Bundespolizei haben am Dienstag einen Mann bei der Einreise festgenommen, der wegen mehrere Vergehen gesucht wurde. Der Deutsche kam mit einem Flug aus Genf in Düsseldorf an. Der 35-Jährige aus Haltern am See war zweimal zur Festnahme und zweimal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Die Staatsanwaltschaft Essen hatte den Mann wegen Unterschlagung zu einer Geldstrafe von mehr als 3000 Euro oder einer Freiheitsstrafe von 100 Tagen verurteilt. Die Staatsanwaltschaft Münster hatte gegen den 35-Jährigen eine Geldstrafe von mehr als 5000 Euro oder eine Freiheitsstrafe von 100 Tagen wegen Steuerhinterziehung verhängt. Der Mann wurde des Weiteren von der Staatsanwaltschaft Essen und Bochum wegen eines Wohnungseinbruchdiebstahls und wegen Betruges zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Damit die beiden Staatsanwaltschaften den Mann postalisch erreichen können, wurde seine Wohnanschrift aufgenommen und an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Da der 35-Jährige die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Düsseldorf gebracht. red