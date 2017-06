Düsseldorf. Plastiktüten haben nicht nur eine verehrende Ökobilanz, viele von ihnen landen auch in den Meeren und werden dort zur Gefahr für Tiere, Pflanzen und am Ende auch den Menschen. Um auf dieses immer drängendere Problem aufmerksam zu machen, hat der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) am Sonntag gezielt Passanten auf der Schadowstraße angesprochen, die mit einer Plastiktüte unterwegs waren. Oder auch einer Papiertüte, denn deren Ökobilanz sieht nicht wesentlich besser aus – sie verbrauchen viel Wasser in der Herstellung, um die reißfest herzustellen, müssen zudem lange Holzfasern verwendet werden.

„Wir haben den Passanten dafür im Tausch eine kostenlose Tasche aus recyceltem Kunststoff angeboten, die mehrmals verwendet werden kann“, sagt Michael Süßer vom BUND. Rund 500 Tüten seien so am Ende des Tages eingetauscht worden.

Das Echo der Passanten sei sehr positiv gewesen: „Viele fühlten sich ’erwischt’ und waren sich des Problems bewusst“, so Süßer. Die eingesammelten Tüten werden an ein Mitglied des BUND weitergegeben, das mit Kindern Upcycling-Aktionen durchführt und die Tüten künstlerisch verwenden kann. nigo