Umweltschützer verlangen Offenlegung aller Unterlagen - halten den Messeparkplatz aber prinzipiell für den geeignetsten Ort in Düsseldorf für das Großkonzert.

Düsseldorf. Erneut hat sich der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in die Debatte um das Ed-Sheeran-Konzert eingeschaltet. Er fordert die Offenlegung aller Unterlagen zum Genehmigungsverfahren, damit transparent geprüft werden könne, ob die Fällung von 104 Bäumen noch vermieden werden könnte oder wie es genau um den Vogelschutz stehe. Die Umweltschützer haben jedoch prinzipiell nichts gegen den Messeparkplatz P1 als Ort für die Großveranstaltung: „Wenn man Open-Air-Konzerte dieser Größenordnung will, ist der versiegelte Großparkplatz vermutlich der geeignetste Ort in Düsseldorf“, sagt Dirk Jansen vom BUND in NRW.

Dem stehe auch der Baumschutz nicht entgegen. Inakzeptabel seien die Fällungen nur für ein einmaliges Event. Stadt und die Eventtochter D-Live haben indes mehrfach versichert, den Open-Air-Park dauerhaft zu etablieren.

Am 27. Juni soll im Rathaus in einer Sondersitzung entschieden werden, ob die Genehmigungen für das Konzert am 22. Juli erteilt wird. bis dahin müssen alle 85 000 Karteninhaber noch bangen. Falls die Politiker dann die Genehmigung verweigern, will der Konzertveranstalter FKP Scorpio dann rasch mitteilen, ob, wann und wie die tickets zurückgegeben werden können. A.S.