Bulldozer ziehen beim Zoch in Eller mitIm Nebenjob Weltenbummler

Es sieht schon ziemlich martialisch aus, wenn die Footballer der Bulldozer in voller Montur auf dem Platz stehen. Und weil das auch ganz gut in den Karneval passt, ziehen die Jungs nun auch beim Veedels-Zoch in Eller mit durch die Straßen des Stadtteils. Auf der Robertstraße, die während des Gumbertstraßenfestes von den Elleraner Vereinen zur Präsentation genutzt wurde, haben sich die Bulldozer, eigentlich ein Benrather Verein, die Jrön-Wisse Jonges und die Veranstalter vom Veedels-Zoch getroffen. „Wir waren uns schnell einig, dass dies eine tolle Sache wird. Und so quasi als Vorbereitung gab es dann noch eine Spieleinlage zwischen den Bulldozers und den Jrön-Wisse Jonges“, freut sich Sprecher Ernst Leber. Das Spielergebnis war Nebensache, aber es sind schöne Bilder heraus gekommen.

Stephan Behringer ist das, was man landläufig als Globetrotter bezeichnet. Stephan kommt aus einfachen Verhältnissen, sein Werdegang verlief zunächst klassisch. Bis er mit Mitte 20 Weltreisen zum Nebenjob erklärte. In zehn Jahren bereiste er 100 Länder, spricht mittlerweile zehn Sprachen. Selbstredend, dass er dabei alle fünf Kontinente gesehen hat. Er ist Weltenbummler mit Wanderlust. Ein gern gesehener Gast in diversen Talkshows. Mit 35 Jahren ist er das zweitjüngste Mitglied des Traveler Century Clubs Deutschland und geübter Surfer der Wellen. Wie all das geht, ohne seinen Job zu kündigen oder seine Wohnung aufzugeben, erklärt Behringer am kommenden Dienstag (deutsch) und Mittwoch (englisch) in der Hochschule Düsseldorf. Tickets gibt es unter:

nebenjobweltreisen.ticket.io