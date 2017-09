Es sieht schon ziemlich martialisch aus, wenn die Footballer der Bulldozer in voller Montur auf dem Platz stehen. Und weil das auch ganz gut in den Karneval passt, ziehen die Jungs nun auch beim Veedels-Zoch in Eller mit durch die Straßen des Stadtteils. Auf der Robertstraße, die während des Gumbertstraßenfestes von den Elleraner Vereinen zur Präsentation genutzt wurde, haben sich die Bulldozer, eigentlich ein Benrather Verein, die Jrön-Wisse Jonges und die Veranstalter vom Veedels-Zoch getroffen. „Wir waren uns schnell einig, dass dies eine tolle Sache wird. Und so quasi als Vorbereitung gab es dann noch eine Spieleinlage zwischen den Bulldozers und den Jrön-Wisse Jonges“, freut sich Sprecher Ernst Leber. Das Spielergebnis war Nebensache, aber es sind schöne Bilder heraus gekommen.