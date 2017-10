Kartenverlosung für die Diskussion mit Drei-Gänge-Menü über Visionen unserer Zukunft.

Staus ohne Ende, Armenviertel am Stadtrand und ein Kapriolen schlagendes Klima – so könnte das Leben in Düsseldorf 2050 aussehen. Wie wird sich unsere Art zu wohnen, zu arbeiten und uns fortzubewegen in den kommenden Jahrzehnten verändern? Wie wirkt sich der Klimawandel in Düsseldorf aus? Und wie werden wir globale Veränderungen zu spüren bekommen? Um diese Fragen geht es beim kommenden Bürgerdinner am Montag, 9. Oktober, um 19 Uhr im Jungen Schauspiel an der Münsterstraße 446.

Der gemeinsame Abend von Schauspielhaus und Westdeutscher Zeitung lautet in seiner sechsten Auflage: „Unser Wohlstandsmodell und der Klimawandel.“ Experten, Künstler, Geflüchtete und Düsseldorfer diskutieren während eines Drei-Gänge-Menüs an einer festlich gedeckten Tafel auf der Bühne miteinander. Die Schauspielerin Anke Retzlaff und der Musiker Sebastian Fecke erinnern an Bürgerproteste vergangener Jahrzehnte.

Der Düsseldorfer Stadtsoziologe Volker Eichener schlägt als Tischredner konkret vor, wie wir Düsseldorf verändern können und wie etwa Sammeltaxis unsere Verkehrsprobleme lösen könnten. Experten vom Umweltamt der Stadt zeigen auf, woran sich der Klimawandel in der Stadt bereits ablesen lässt und was in den kommenden Jahren noch auf uns zukommen wird. Jens Martens, Experte für Armutsbekämpfung und soziale Gerechtigkeit, setzt sich für eine globale Perspektive ein und berichtet über weltweite Veränderungen durch Wohlstand und Klimawandel.

Den Abend moderieren Marion Troja, Kulturredakteurin der WZ, sowie Christof Seeger-Zurmühlen und Stefan Fischer-Fels vom Düsseldorfer Schauspielhaus. Der Eintritt ist frei, die Platzzahl allerdings begrenzt. Tickets gibt es beim Schauspielhaus unter Telefon 0211/369911 oder dhaus.de.