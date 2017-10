Beim sechsten Bürgerdinner von WZ und Schauspielhaus ging es um nichts Geringeres als die Zukunft.

Düsseldorf. Es waren mitunter unbequeme Wahrheiten und Themen, die beim sechsten Bürgerdinner von WZ und Schauspielhaus im Jungen Schauspiel in Rath am Montagabend aufgetischt wurden. Zweieinhalb Stunden wurde über die Herausforderungen der Zukunft diskutiert, die viele Politiker im Wahlkampf lieber verschwiegen haben: Klimawandel, Umweltverschmutzung, Wohnungsnot und Verkehrschaos.

„Ich hab mich ein bisschen unwohl gefühlt. Man wurde von allen Seiten mit Probleme beschossen“, befand ein Besucher ganz am Ende. „Das war Absicht“, entgegnete Gastgeber Stefan Fischer-Fels. Der prophezeite bereits zu Beginn des Abends: „Diese Themen werden uns durchschütteln.“

Tischredner Jens Martens vom New Yorker Global Policy Forum griff dann auch gleich die Politik scharf an. „Solange ich mit dem Billigflieger von Köln nach Berlin für 20 Euro komme, mit dem Zug aber 120 Euro zahlen muss, läuft irgendwas falsch.“ Es gäbe eine „unselige Verquickung von Wirtschaftsinteressen und der Politik“, was man in NRW zum Beispiel am Festhalten an der Braunkohle sehen könne. Nachhaltigkeit sei immer noch eine Großbaustelle. Der Experte für Armutsbekämpfung und soziale Gerechtigkeit forderte deshalb: „Es braucht mehr Druck und Protest aus der Gesellschaft. Das dürfen wir nicht allein den Dummschwätzern von AfD und Pegida überlassen.“

Stadtsoziologe setzt sich für mehr Sammeltaxis ein

Der Düsseldorfer Stadtsoziologe Volker Eichener sprach unter anderem die Themen Wohnungsnot und Verkehrschaos an. „Düsseldorf droht am eigenen Wachstum zu ersticken“, prophezeite er. „Die Stadt muss sich fragen, ob man weiter Arbeitsplätze aus dem Ruhrgebiet absaugen will oder ob das Wachstum irgendwann begrenzt wird.“

ÖPNV-Ausbau reiche zudem nicht aus, das Verkehrschaos in der Stadt zu lösen. „Vor allem nicht kurzfristig. Wir brauchen ja schon 30 Jahre, um eine neue U-Bahnlinie zu bauen.“ Stattdessen müsse der Verkehr neu organisiert werden. Es sei schierer Unsinn, wenn jeder ein eigenes Auto besitze. Sammeltaxen seien eine sinnvolle Alternative. „Aber dafür muss sich in unseren Köpfen etwas ändern. Wir müssen besitzen durch nutzen ersetzen.“ Bei der jüngeren Generation habe das Auto als Statussymbol bereits ausgedient, berichtete ein Gast. „Nur bei uns Älteren steckt das noch in den Köpfen.“

Fortsetzung Die Zukunft stellt uns vor viele Herausforderungen. Um weitere Aspekte, zum Beispiel Klimaflüchtlinge, soll es Anfang kommenden Jahres in einem der nächsten Bürgerdinner geben. Bereits am 9. November geht es in der Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz weiter. Das siebte Bürgerdinner von Schauspielhaus und WZ widmet sich dann dem Thema Sex und Aufklärung international. Am 6. Dezember geht es im Zakk um interkulturelle Geschlechterfragen. Nähere Informationen dazu in Kürze in der WZ.

Stefan Wenzel vom Düsseldorfer Umweltamt führte den Besuchern vor Augen, wie sich der Klimawandel bereits jetzt in der Stadt auswirke. „Wir klagen noch auf hohem Niveau. Aber langfristig wird so ein Rekordsommer wie 2003 der Normalfall in Düsseldorf werden.“ Wenzel sprach aber auch darüber, was schon jetzt gegen den Klimawandel in der Stadt getan wird. Dabei wurden einige Zielkonflikte deutlich: Um die Wohnungsnot zu lindern, muss neu gebaut werden. „Doch die Freiflächen sind wertvoll, weil sie Frischluftbahnen erzeugen“, so Wenzel. Diese Frischluftschneisen müssen tabu bleiben, so steht es im Koalitionsvertrag der Düsseldorfer Ampel-Koalition.