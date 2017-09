Der neue Standort ist An St. Swidbert 17.

Das Bürgerbüro Kaiserswerth öffnet letztmalig am 22. September an der Friedrich-von-Spee-Straße 30. Am 25. und 26. September bleibt das Bürgerbüro geschlossen. Es steht den Bürgern am neuen Standort An St. Swidbert 17 ab dem 27. September ab 7.30 Uhr wieder zur Verfügung.

Personaldezernent Andreas Meyer-Falcke erläutert dazu: „Das Bürgerbüro Kaiserswerth schließt für zwei Tage seine Türen, um den aufwändigen Umzug an den neuen Standort zu vollziehen. Der neue Standort An St. Swidbert 17 liegt ebenfalls mitten im Ortskern von Kaiserswerth und hält – anders als der bisherige Standort – dennoch ausreichende Parkmöglichkeiten bereit. Die Suche nach einem endgültigen, neuen Standort für das Bürgerbüro Kaiserswerth läuft parallel weiter. Langfristiges Ziel ist es, geräumigere Büroflächen in optimaler Lage in Kaiserswerth zu finden.“

Für Notfälle ist eine Abholung der im Bürgerbüro Kaiserswerth beantragten Dokumente auch an den beiden Schließungstagen möglich. Kunden, die ihr Dokument aus dringenden Gründen am 25. oder 26. September abholen müssen, werden gebeten, an diesen Tagen telefonisch Kontakt mit der Infoline Düsseldorf unter 0211 89 91 aufzunehmen.