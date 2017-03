Bürgerbühne eröffnet neues Zentrum

Handwerker, Künstler und nun auch das Schauspielhaus: Auf dem Gelände der alten Farbwerke Gebhard an der Ronsdorfer Straße entwickelt sich ein kreativer Kosmos.

Düsseldorf. Leerer Raum auf 350 Quadratmetern, sechs Meter hohe Decken, ein Lastenaufzug und viel roher Beton – so sieht es im neuen Zentrum der Bürgerbühne auf dem Gelände der alten Farbwerke Gebhard an der Ronsdorfer Straße aus. Der zweite Blick bleibt an einer antiken Schminkkomode hängen, die vor dem Duschraum auf ihren Einsatz wartet. Eine bunt zusammen gewürfelte Gruppe Stühle steht mit noch staubigen Sitzflächen beieinander. Erste Fundus-Stücke, die den Weg in die Dependance des Schauspielhauses bereits gefunden haben. Am Freitag, 24. März, wird das Produktionszentrum offiziell eröffnet – mit Theater, Musik und Überraschungsgästen.

Bürgerbühnen-Stücke laufen gleichberechtigt im Spielplan

Ein Schreibtisch, ein Sofa und ein Künstlerischer Leiter erwarten einen im sonst blanken Büro von Christof Seeger-Zurmühlen. Legt er los, füllt sich der Raum mit konkreten Plänen, gesellschaftlichen Utopien und ersten Erfolgen der Bürgerbühne, der seit dieser Spielzeit neuen Sparte des Theaters. „Unsere Produktionen sind keine Eintagsfliegen, sie laufen gleichberechtigt neben den anderen im Programm“, sagt er. Der Zuspruch der Zuschauer auf die Stücke von und mit Düsseldorfer Bürgern sei enorm. 3000 sahen bislang „Ein Sommernachtstraums“, rund 1400 „Verlorene Lieder“ – das sind deutlich mehr, als die nichtprofessionellen Darsteller aus ihrem Freundes- und Familienkreis anzulocken können. Startet Seeger-Zurmühlen und sein Team einen Aufruf zum Mitmachen, folgen dem viele. „Wir haben eine großartige Beteiligung, auch unser zehn Spielklubs sind voll besetzt.“

Der Theatermann wünscht sich, dass an der Ronsdorfer Straße in den kommenden Monaten ein Identifikationsort für die Bürgerbühne entsteht. „Der Ort hat eine besondere Energie. Hier arbeiten Handwerker und Kreative nebeneinander, das ist eine gute Mischung.“ Theaterbegeisterte können diskutieren und probieren, cooler Industrie-Charme eignet sich für Festivals und kleinere Formate. Der Proberaum hat mit 15 mal 15 Metern die Maße der Kleinen Bühne im Central. „Da können wir jetzt genau reinproduzieren“, erklärt Seeger-Zurmühlen. Denn die Vorstellungen der Bürgerbühne laufen weiter in der Spielstätte am Hauptbahnhof oder im Jungen Schauspiel an der Münsterstraße.

Mit der Theaterkantine teilt sich die Bürgerbühne das spektakuläre Foyer, durch ein riesiges Rolltor-Fenster blickt man in die urbane Umgebung in Flingern. Auf dem Hof verlaufen sich alte Gleise, Besucher werden von einem freundlichen Hund begrüßt. „Viele unserer Themen sind an diesem Ort bereits versammelt“, findet er. Rund 220 000 Euro hat das Schauspielhaus investiert, damit der Betreiber des Geländes das Produktionszentrum nach den Bedürfnissen des Theaters saniert, das nun zunächst für die Zeit der Schulz-Intendanz Mieter ist. Als offenes Labor, wo man vieles ausprobieren kann, möchte der Künstlerische Leiter es verstanden wissen. Und ist froh, dass die Bürgerbühne damit eine feste Adresse hat.