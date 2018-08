Am Samstag findet zum dritten Mal das Kunst- und Kulturfest in und an mehreren Düsseldorfer Kiosken und Trinkhallen statt.

Wenn Kunst und Kultur auf Trinkhallen und Kioske treffen, dann ist Büdchentag in Düsseldorf. An mehreren ausgewählten Orten der Stadt wird am Samstag von 14 bis 22 Uhr ein kulturelles Programm stattfinden. Dazu gehören Theaterperformances, Lesungen, Kunst, Poetry Slam, DJs oder Live-Bands. Unsere Redaktion sprach mit Christian Düchtel vom Organisationsteam über die Entstehung des Büdchentags, Terminkollidierungen und die besten Tipps.

Herr Düchtel, der Büdchentag findet am Samstag zum dritten Mal statt. Warum braucht Düsseldorf einen solchen Tag?

Christian Düchtel: Vielerorts liest man ja vom sogenannten Büdchensterben. Das war für meine Freunde und mich als ausgesprochene Büdchen-Fans mit ein Grund, warum wir 2016 ein Event veranstalten wollten, das die Kultur des Büdchens und deren Inhaber feiert. Es ist ein Ort, wo viele verschiedene Menschen zusammenkommen, um eine Kleinigkeit zu kaufen, etwas zu trinken oder um sich einfach nur zu unterhalten. An manchen Büdchen hängen auch ganze Familien dran, wie beim Pamukkale in Pempelfort, das es bereits seit 30 Jahren gibt. Viele Leute nehmen Büdchen als gegeben hin – das sind sie aber nicht.

Was macht den Büdchentag aus Ihrer Sicht besonders?

Düchtel: Vor allem die Eigeninitiative der Teilnehmer. Sie entscheiden letztlich, welches Programm in ihrem Büdchen läuft. Wir als Organisationsteam stehen da meistens nur beratend zur Seite, weil wir viele Leute aus der Düsseldorfer Musik- und Künstlerszene kennen. Das Schöne ist, dass jeder Ort und jedes Programm anders ist. Man merkt jedes Mal, dass die Menschen aus den einzelnen Vierteln richtig Bock auf dieses Event haben. Sie holen sich von zu Hause Stühle oder Bänke, setzen sich vor das Büdchen, genießen das kulturelle Programm und haben alle zusammen eine gute Zeit. Das hat alles ein hohes integratives Potenzial.

Was sind Ihre persönlichen Highlights?

Düchtel: Als Orga-Mitglied hebe ich eigentlich nur ungern einzelne Events hervor, aber worauf ich mich wirklich freue ist ein Gnawa-Spieler, der beim Büdchen an der Linienstraße in Oberbilk auftritt. Bei Gnawa handelt es sich um alte marokkanische Musik. Das Instrument, auf dem er spielt, ähnelt einer Bassguitarre. Entsprechend klingen auch Rhythmus und Musik. Der Künstler kommt extra vorbei, weil er das Projekt so gut findet. Zudem spiegelt diese Musik die kulturelle Vielfalt in diesem Stadtteil wider.