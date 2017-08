20 Trinkhallen machen bei der zweiten Auflage des Büdchentages mit. Geboten wird ein buntes Programm.

Düsseldorf. An 20 Orten in der ganzen Stadt begingen am Samstag Büdchenbetreiber und viele Kulturschaffende den zweiten Düsseldorfer Büdchentag. Den Besuchern wurde dabei ein breitgefächertes Programm angeboten, mit einer Vielzahl an DJs, Bands, Kunst- und Theaterperformances.

Viel los war zum Beispiel bei der Trinkhalle am Zoo auf der Graf-Recke-Straße. Büdchenbetreiber Azad Aldirmaz (38) bot seinen Gästen belegte Brötchen, gekühlte Getränke und eine entspannte Atmosphäre. Außerdem waren viele DJs und Musiker am Start. „Der Besucherandrang ist sehr gut und auch das Wetter spielt heute mit, hier herrscht eigentlich immer eine familiäre und nachbarschaftliche Atmosphäre“ sagt Aldirmaz. Die meisten seiner Kunden kennt er schon seit Jahren: „Wir nehmen am Büdchentag teil, weil uns unsere Kunden wichtig sind. Das Ziel des Büdchentages ist ja, dass wir gemeinsam feiern und Spaß haben.“

Was wird heute am meisten verkauft? Natürlich Bier

Doch die Lage für sein Gewerbe sei schwierig: „Heutzutage muss man wirklich um sein Büdchen kämpfen und es braucht eine Menge Herzblut, um den Laden am laufen zu halten.“ Seine Gäste machten es sich vor dem Laden gemütlich und lauschten gespannt den Live-Acts darunter die Rapper von Raw Flavour Clik, Rob-A-Fella, die High Noon Soundstation und die Soundbanausen.

Die Trinkhalle am Dorotheenplatz organisierte den Büdchentag in Kooperation mit zwei weiteren benachbarten Büdchen, dem Kiosk 77 und dem Samira. Der Betreiber der Trinkhalle am Dorotheenplatz, Sherzad Gaydi (42), freut sich über den großen Andrang: „Wir bieten Grillwürstchen und kalte Getränke. Der Büdchentag ist eine fantastische Idee.“ Auf die Frage, was er an diesem Tag am meisten verkauft, antwortet Gaydi mit einem Lachen: „Natürlich Bier, was denn sonst.“ Er und die meisten seiner Gäste kennen sich bereits seit Jahren. Michael Starkel aus der Schweiz aber stieß zufällig auf den Büdchentag am Dorotheenplatz: „Ich bin Bierbrauer und hobbymäßiger Biersommelier. Ich bin einfach mal spontan vorbei gekommen. Das Fest gefällt mir sehr und auch das Schlüssel Alt schmeckt hervorragend.“

Live-Acts wie die Sängerin Sanescere und DJ Pyya sorgten für die musikalische Komponente. Außerdem malte der Künstler Karsten Breidenbroich einige seiner Gemälde an Ort und Stelle.