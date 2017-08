Düsseldorf. Etwa 100 Buddhisten aus ganz NRW trafen sich am Sonntag auf dem Burgplatz, um an der Tak-Baat-Zeremonie teilzunehmen. Dabei erhalten Mönche Spenden von den Gläubigen. Diese gab es am Sonntag jedoch nur aus der kalten Küche: Reis, und Nudeln zum Beispiel, Pfefferminzbonbons und Salz, aber auch Taschentücher, Lippenpflegestifte und Handcreme waren darunter.

Supasrat Chulasamaya, seit 40 Jahren Inhaberin des thailändischen Restaurants „Baan Thai“ in der Altstadt, lud die Mönche zum Mittagessen ein. akrü