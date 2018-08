Düsseldorf. Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag von mindestens zwei Tätern angegriffen und ausgeraubt worden. Nach Angaben des Jugendlichen kam es zu dem Angriff, als er gegen 3 Uhr am Sonntag an der Ingeborg-Bachmann-Straße unterwegs war. Er wurde laut Angaben der Polizei zu Boden gebracht. Die Täter schlugen danach mit den Fäusten auf ihn ein und durchsuchten seine Kleidung nach Wertsachen.

Sie raubten ihm das Handy, die Geldbörse und Köpfhörer. Der Jugendliche musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0211-87 00 entgegen. red