Oper eines brutalen Überfalls wurde am Sonntag eine 39-Jährige vor ihrer Haustür in Mörsenbroich. Die Frau war zeitweise bewusstlos und konnte keine Beschreibung des Täters geben. Darum sucht die Polizei dringend Zeugen.

Gegen 13.45 Uhr war die 39-Jährige gerade dabei, die Haustür an der Haeselersteraße aufzuschließen. Plötzlich wurde sie von hinten an den Haaren gezogen und die Treppe heruntergestoßen. Dabei verlor die Frau kurzzeitig die Besinnung. Als die 39-Jährige wieder zu sich kam, stellte sie fest, dass Bargeld aus der Geldbörse fehlte. Die Frau wurde zunächst in eine Klinik gebracht, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Den Täter hat sie nicht gesehen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 8700 entgegen.

Seit mehr als einem Jahr wurden vor allem in den nördlichen Stadtteilen Rath, Unterrath und Mörsenbroich eine Vielzahl von Raubüberfällen gemeldet. In den meisten Fällen waren die Opferin allerdings Seniorinnen, denen die goldenen Halsketten geraubt wurden. si