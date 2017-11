Die Band bietet Heimatkunde per Videoserie. In einer Folge zieht sie mit den Donots durch die Altstadt.

Am Ende sind sie dann doch ein wenig angeschickert, die Damen und Herren Musiker. Denn sie sind ja sowas wie Rockstars. Und Rockstars haben Zeit und können auch schon mal mittags ins Brauhaus gehen und ein Bierchen trinken. Auf ihre Musik zum Beispiel. Oder auf den Weltfrieden. Oder auf eines ihrer Konzerte. So wie das jetzt die Broilers und deren Freunde von den Donots gemacht haben.

Die einen, die Broilers, kommen ja aus Düsseldorf und haben sich hierzulande aus dem Keller hochgearbeitet auf die punkrockige Popularitätsposition gleich hinter den Toten Hosen. Die Donots wiederum stammen aus dem westfälischen Münster, gehören schon ein paar Jahre länger zum deutschen Punkrockadel, sind recht dicke mit den Broilers - und werden ihre Freunde nun bei deren beiden letzten Düsseldorfer Konzerten vor einer längeren Live-Auszeit unterstützen.

Mit Sänger Knollmann und Gitarrist Guido in der Altstadt

Und weil diese beiden Auftritte unter dem Motto „Düsseldorf Dezember Doppel“ am 1. und 2. Dezember nun so eine Riesensause zu werden versprechen, haben die Broilers kurzerhand schon mal ein bisschen vorgefeiert und all das in einer Reihe von Videos festgehalten. In denen stellen sie ihre Düsseldorfer Lieblingsorte der kulturellen und der kulinarischen Art vor. Und mit von der Partie sind eben auch: die Donots.

Broilers-Frontmann Sammy Amara und seine Bandkollegen schleppen dabei Sänger Ingo „Donot“ Knollmann und dessen Bruder, den Gitarristen Guido, in die Altstadt. Hinein ins Uerige. Und hinein in die Kneipe Et Kabüffke. Sie trinken Alt und Killepitsch und essen gutbürgerlich Haxe (Broilers) und Salat (Donots) und fachsimpeln über Düsseldorf. Und hinterher, zum gemeinsamen Schlussgruß, winken sie dann grinsend in die Kamera. Wie gesagt: angeschickert.

Was Sammy auf Nachfrage folgendermaßen erklärt: „Du musst ja so früh am Tag deinen Körper auf Temperatur halten. Sonst bekommst du am Nachmittag einen Kater. Und das ist unangenehm.“ Rockmusiker-Logik. Die Ziele der gemeinsamen Stadttour, die in weiteren Videos von den dann jedoch wieder alleine losziehenden Broilers auf Orte wie die Kneipe Pitcher an der Oberbilker Allee, die Cocktail-Bar Alexander (Düsselstraße) oder - den kulturellen Teil abdeckend - die Mahn- und Gedenkstätte Mühlenstraße ausgeweitet wird, seien natürlich gewissenhaft ausgewählt worden: „Wenn du jemandem die Altstadt zeigen willst, kommst du nicht um ein Düsseldorfer Brauhaus herum“, sagt Sammy Amara. Und im Uerige gebe es nach Broilers-Meinung nun einmal das beste Bier.