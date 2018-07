Ein unkonventioneller „Schwanensee“, ein originell getanzter Rosen-Alptraum, aber auch theorielastiges Ballett. Wir bilanzieren die vergangene Spielzeit im Ballett am Rhein.

Der „Schwanensee“ ist der Renner beim Ballett am Rhein. Alle bisherigen Vorstellungen und viele in der kommenden Spielzeit sind ausverkauft. Und das lange, bevor Martin Schläpfer - der sich beinah zehn Jahre beharrlich gegen klassisches Tschaikowsky-Repertoire gewehrt, stattdessen überwiegend auf dreiteilige moderne und zeitgenössische Ballettabende gesetzt hatte - seine eigenwillige Deutung des tragischen Liebes-Märchens zwischen dem Schwanenmädchen Odette und Prinz Siegfried Anfang Juni vorstellte. Der Run auf die Karten auch in der kommenden Spielzeit ist ungebrochen, hört man aus dem Ballett am Rhein. Obwohl Schläpfers düsterer Schwanensee ohne Schwäne und ohne See nicht unbedingt die Erwartungen des traditionellen Ballettpublikums erfüllt. Zumal sie fehlen - die weißen Akte mit in Formationen schwebenden Schwänen in Tütü und auf Spitzenschuhen, die den Klassiker seit über 100 Jahren zum Ballett aller Ballette machten und auf die selbst modernere, weltweit agierende Choreographen nicht verzichten wollen.

„Schwanensee“ passt nicht so recht in das Werk von Schläpfer

Beim Rückblick auf die zu Ende gegangene Saison fällt dieses Opus aus dem Rahmen, da Schläpfer, kurz nach der Premiere, seinen Weggang nach Wien verkündete. Dorthin, wo er eben doch die von ihm geschmähten Klassiker pflegen oder neu herausbringen wird. Egal. Seine bekannte Handschrift neoklassischen Balletts und das Ringen mit existenziellen Menschheitsfragen waren eher zu erkennen in „b.33“- einem Dreiteiler, in dem er die Neukomposition „Roses of Shadow“ von Adriana Hölszky vertanzen ließ. Zu einer bizarren Geräuschkulisse (u.a. mit japanischer Zither) winseln und schreien, zappeln und rudern die Tänzer. Anstrengende, manchmal angestrengte Kunst ist das. Ganz anders als in seinen „Appenzeller Tänzen“ - einem harmlosen Frühwerk Schläpfers in ländlicher Idylle mit Kuhglocken, das er beim Dreiteiler „b.34“ rekonstruierte.

Packender Rosen-Alptraum in „Spectre de la rose“

Wie elektrisierend und originell zeitgenössischer Tanz indes sein kann, erkannte man an demselben Abend in „Spectre de la rose“ von Marco Goecke, der vibrierende Wesen mit zitternden Arm- und Handbewegungen durch den Raum schickt. Und einen packenden Rosen-Alptraum entfacht.

„Environment“´wäre besser in einer Kunsthalle aufgehoben

Irritierend und neu im Opernhaus: „Environment“ (b.35) - eine Performance von Ben J. Riepe (bekannt aus dem Tanzhaus NRW“), die besser in einer Kunsthalle aufgehoben wäre. Da spricht ein Mann in Frack und Zylinder nachdenklich über Kunsttheorie, Metaphern und Live-Stream. Er bleibt am Rande stehen, scheint aus dem Caspar-David Friedrich-Gemälde „Wanderer über dem Nebelmeer“ herausgefallen zu sein. Dann erscheinen surreale Figuren, eingehüllt in froschgrüne und extrem farbintensive Ganzkörper-Gewänder, die auch über die Gesichter gezogen sind. Eine seltsam verkopfte Choreographie mit starken Bildern.