Reifen hatte Feuer gefangen – Fahrer reagierte richtig.

Auf der A44 in Richtung Velbert ist kurz hinter dem Flughafentunnel am Donnerstagnachmittag ein Anhänger in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Entstanden sei ein Schaden von 50 000 Euro.

Um 15.15 Uhr ging laut Bericht der Notruf bei der Feuerwehr ein: Ein Autofahrer meldete, dass der Reifen seines Bierwagen-Anhängers brennt. Dieser habe aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen, dieses drohe nun auch auf das restliche Fahrzeug überzugreifen. Die Leitstelle schickte drei Einsatzfahrzeuge der Feuerwache Flughafenstraße auf die Autobahn.

Der Fahrer hatte richtigerweise sein Gespann hinter dem Flughafentunnel auf dem Seitenstreifen abgestellt und den brennenden Anhänger von seinem Auto getrennt. Schon von weitem sei eine schwarze Rauchwolke zu sehen gewesen, so die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten bereits die beiden Reifen und Teile der Radkästen lichterloh.

Mit zwei Löschrohren war der Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Nach rund einer Stunde beendeten die zehn Retter von Feuerwehr und Rettungsdienst ihren Einsatz. Der Fahrstreifen konnte zu diesem Zeitpunkt wieder freigegeben werden.