Liebe, Freundschaft, Glück: Das renommierte Streetart-Duo Os Gêmeos hat in Oberbilk ein stimmungsfrohes Wandbild gestaltet.

Os Gêmeos zählen zu den bekanntesten Streetart-Künstlern der Welt. Die Zwillingsbrüder Otávio und Gustavo Pandolfo aus São Paulo haben sich auf sogenannte Murals spezialisiert, die internationale Bezeichnung für Wandmalereien. Eines ihrer Erkennungszeichen bilden die „Giants“: überdimensionale gelbe Gesichter, dünne Gliedmaßen, bunte Kleidung. Das Künstler-Zwillingspaar hat seine Riesen bereits an Hauswänden oder Industrie-Silos in New York, Vancouver, Stockholm, Berlin oder München gemalt. Nun hat es sich auch mit einem Riesen in Düsseldorf verewigt. Von der Seitenfassade des Gebäudes der AWO-Jugendberatungsstelle blickt er in die Stadt. 22,10 Meter hoch, 11,50 Meter breit.

Das Wandbild-Projekt wurde von „Mauerwerk“ angestoßen, einer Initiative für Kunst im öffentlichen Raum. Sie bemängelt, dass Streetart und Mural-Kunst in Düsseldorf nur auf mittleren Plätzen rangieren würden. Dementsprechend will sie die urbane Kunst stärker fördern.

Gemäß ihrem Motto „one world, one dream, one voice“ (eine Welt, ein Traum, eine Stimme) kreieren Os Gêmeos in ihren Murals immer positive Geschichten. Sie erzählen von Träumen, Liebe, Freundschaft, Familie, Frieden, und Glück. Inspirieren lassen sie sich vor allem von Musik, Graffiti-Kultur, brasilianischer Volkskunst und Mythologie. Herauskommen farbenfrohe, surreale, karnevalesk anmutende, stimmungsfrohe Gemälde. Gerade der Düsseldorfer Riese dürfte auch bei jenen jungen Menschen Hoffnung und Zuversicht auslösen, welche die AWO-Beratungsstelle aufgrund von Stress oder Krisen aufsuchen.