Düsseldorf. Auf der Königsallee kam es am Freitagmittag zu einem Feuerwehreinsatz. Die Polizei hatte die Kö in Fahrtrichtung Schadowstraße gesperrt. Nach Informationen der Polizei gab es in Höhe der Königsallee 12 Brandgeruch. Gegen 12 Uhr war der Einsatz beendet.