Düsseldorf. Ein Brand in einem Streetfoodrestaurant hat in Düsseldorf einen Sachschaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag in dem Lokal an der Hüttenstraße ausgebrochen. Verletzt wurde zum Glück niemand, wie die Feuerwehr berichtet.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.30 Uhr von den Nachbarn alamiert. Ein übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte verhindert werden, allerdings wurde das Lokal fast vollständig zerstört.

Die Mieter des Hauses mussten ihre Wohnung kurzzeitig verlassen, bis die Feuerwehr den Brandrauch mit Lüftern aus dem Haus geblasen hatte. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. red