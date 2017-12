Düsseldorf-Oberbilk. In der Küche eines Restaurants im Hauptbahnhof hat es am frühen Montagmorgen gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte die Sprinkleranlage bereits das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr stellte die Sprinkleranlage ab um einen weiteren Schaden durch das Löschwasser, zu verhindern. Trotzdem entstand ein erheblicher Schaden am Mobiliar und dem Boden des Restaurants, sodass dieses bis auf weiteres nicht mehr nutzbar ist.

Da das Restaurant zu dem Zeitpunkt bereits geschlossen hatte, kamen keine Menschen zu schaden. Den Sachschaden durch den Brand schätzt die Feuerwehr auf einige Hundert Euro, jedoch beträgt die Summe des Wasserschadens mehrere Zehntausend Euro. Trotz der vermeintlich hohen Schadenssumme durch die Sprinkleranlage, hat diese einen weitaus größeren Brandschaden verhindert. Nach rund zwei Stunden konnten die 43 Einsatzkräfte auf ihre Wachen zurückkehren. red