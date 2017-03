Düsseldorf-Ludenberg. Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Appartement am Pöhlenweg alarmiert. Im Erdgeschoss brannte der Kühlschrank in der Küchenzeile. Da der Treppenraum verraucht war, gingen Feuerwehrmänner geschützt mit Atemschutzgeräten zu den Mietern ins Obergeschoss vor. Dort konnten die Mieter bis zum Einsatzende in ihren rauchfreien Wohnungen betreut werden.

Eine Person wurde vorsorglich mit der Drehleiter auf die Straße transportiert. Der Brand war von einem Einsatztrupp schnell gelöscht. Eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der giftige Brandrauch aus dem Gebäude geblasen. Eine Frau ist mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert worden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.