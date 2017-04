Am Samstagmittag ist in der Düsseldorfer Altstadtkneipe "Kurze 7" ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit drei Löschzügen im Einsatz.

Düsseldorf. Der Brandgeruch war in der gesamten Altstadt zu riechen und dichte Rauchwolken zogen durch die Straßen. Großalarm: Löschzüge, Krankenwagen und Polizei kamen aus den umliegenden Feuerwachen angerast und sperrten mehrere Straßen komplett ab. Es gab kein Durchkommen mehr.

Im Abstellraum der Kneipe „Kurze 7“ an der Kurze Straße war ein Feuer ausgebrochen und der Rauch fraß sich durch die Keller in die Nachbarkneipen. Sogar das Louisiana an der Bolkerstraße war betroffen.

Kurios: In den gegenüberliegenden Kneipen saßen die Leute auf der Terrasse und beobachteten den Einsatz bei einer Tasse und einem Glas Weißwein. Amina Tiggelbeck, die Tochter des Kneipenbesitzers der Kurze 7 hatte das Feuer bemerkt und um 11.55 Uhr die Rettungskräfte alarmiert. Sie zog sich eine leichte Rauchvergiftung zu. Insgesamt wurden 5 Personen durch die Rauchgase verletzt. Eine Person wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Mehrere Häuser wurden evakuiert. Der Einsatz dauerte bis ca. 17.30 Uhr an.