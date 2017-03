Düsseldorf. Aus ungeklärter Ursache ist es am Dienstag zu einem Brand in der Zwischendecke einer Düsseldorfer Arztpraxis gekommen. Die Feuerwehr musste das Gebäude an der Oststraße evakuieren. Bei dem Vorfall ist niemand verletzt worden.

Ein Anwohner der Liesegangstraße hatte der Feuerwehrleitstelle die starke Rauchentwicklung gemeldet. Anfangs sei nur eine Rauchentwicklung aus einem Bodenablauf einer Dachterrasse im vierten Stockwerk erkennbar gewesen. Schon wenig später quoll der dichte Rauch auch aus einer Lampe einer Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe in der dritten Etage.

In der Zwischendecke des dritten Obergeschosses konnten die Speziallisten der Feuerwehr Flammen erkennen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell bekämpfen und eine Ausbreitung des Qualms auf andere Teile des Gebäudes verhindern. Mit Lüftern wurde der Rauch weggeblasen.

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch das Feuer ist die Arztpraxis im dritten Obergeschoss momentan nicht nutzbar. Alle anderen Praxen in dem Gebäude konnten den Betrieb, nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes, wieder fortsetzten. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Behinderungen bei der Rheinbahn. Der Sachschaden wird von dem Einsatzleiter auf 25 000 Euro geschätzt.