Düsseldorf. Aufgrund eines Feuers in einem begehbaren Versorgungsschacht der MNR-Klinik musste das Pflegepersonal knapp 80 Patienten hausintern verlegen. Nach zeit- und personalintensiven Erkundungsmaßnahmen konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Nach Abschluss des Feuerwehreinsatzes konnten die Patienten wieder zurück auf die Stationen.



Mitarbeiter der Uniklinik Düsseldorf meldeten der Feuerwehrleitstelle am frühen Mittwochmittag einen beißenden Brandgeruch im sechsten Obergeschoss der MNR-Klinik. Beim Eintreffen der Feuerwehr meldeten Mitarbeiter, dass der Brandgeruch aus mehreren Etagen wahrnehmbar war. Die Suche nach der Ursache gestaltete sich sehr personal- und zeitintensiv, da über elf Stockwerke die Versorgungsschächte in dem betroffenen Gebäude einzeln kontrolliert wurden. Zeitgleich musste das Klinikpersonal auf drei Etagen knapp 80 Patienten auf andere Stationen verteilen. Nach einer umfangreichen Erkundung, bei der anfangs nur ein Brandgeruch auf drei Etagen feststellbar war, konnten dann im späteren Verlauf das Feuer im fünften Obergeschoss im begehbaren Versorgungsschacht festgestellt werden.



Die brennende Rohrummantelung konnte schnell gelöscht werden. Um eine Ausbreitung des Brandrauches auf die Stationen zu verhindern, installierte die Feuerwehr mehrere mobile Rauchverschlüsse an den Türen zum Versorgungsschacht. Mit zwei elektrischen Hochleistungslüftern wurde der Versorgungsschacht von den Spezialisten der Feuerwehr entfernt.

Nach dreieinhalb Stunden konnten die 56 Einsatzkräfte zu den Wachen zurückkehren.