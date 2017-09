Am Sonntagabend bemerkten Bewohnern einen Hauses an der Gengerstraße, dass während des Backens Rauch aus der Küche quoll. Die Feuerwehr musste anrücken und wurde von parkenden Autos behindert.

Düsseldorf. Ein gemeinsames Backen mit Freunden nahm am frühen Sonntagabend ein unerwartetes Ende. Während des Backens bemerkten die Bewohnern Rauch, der aus der Küche in den Wohnungsflur quoll. Umgehend verließen alle die Wohnung und auch die Wohnungstür wurde vorbildlich geschlossen. Anschließend meldete die Bewohnerin den Brand bei der Leitstelle der Feuerwehr.

Die Fahrt zur Einsatzstelle gestaltete sich für die Feuerwehrkräfte schwierig, da einige geparkte Fahrzeuge die Straße sehr einengten. Nachdem die 16 Einsatzkräfte eingetroffen waren, ging direkt ein Löschtrupp zur Bekämpfung des Feuers in die Küche. Um den Treppenraum und die darüber liegenden Wohnungen von dem giftigen Brandrauch freizuhalten, wurde ein Rauchschutzvorhang in die Wohnungstür eingesetzt.

Schnell konnte das Feuer in der Küche gelöscht werden. Zur Sicherheit ließ der Einsatzleiter noch den beschädigten Herd ausbauen und vom Strom trennen. Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst kurz untersucht, konnten aber in ihrer Wohnung verbleiben. Der Einsatz dauerte 45 Minuten, der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei prüft ob parkende Fahrzeuge in diesem Bereich die Zufahrt behindert haben.