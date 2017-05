Bei Trainer Rafik Trabelsi geht es nicht ums Draufhauen, sondern um Selbstbewusstsein für die Anfängerinnen.

Düsseldorf. Boxen ist was für „harte Jungs“, die drauf hauen, bis einer umfällt. Längst ist dieser Sport sein Proleten-Image los und überhaupt: Über besseres Fingerspitzengefühl und mehr Disziplin beim Boxen verfügen sowieso die Frauen. Davon ist Rafik Trabelsi überzeugt. Er gibt in seinem Studio an der Klosterstraße Box-Kurse für Frauen. Wir haben bei einer Trainingsstunde die Basics getestet. Beinarbeit ist die Grundlage. Sieht ein wenig wie Tanzen aus. Und dann ist da diese Bewegung aus der Hüfte. Vor allem muss es aber im Kopf „Klick“ machen: dass die Beine etwas ganz Anderes machen als die Arme, die angewinkelt abwechselnd nach vorne schnellen. Koordination eben.

Etwa zwei Dutzend junge Mädchen und Frauen trainieren heute hier. Im Trainingsraum gibt es einen Boxring. Zahlreiche Boxsäcke und -birnen hängen von der Decke. Bevor es ans Eingemachte geht, ist Aufwärmen dran: Seilchenspringen, Kniebeugen, Liegestützen und Co. und dann Koordinationsübungen. Die sind nicht ohne: Im Sprung die Beine grätschen und schließen und zeitgleich die Unterarme vor dem Oberkörper umeinander kreisen.

Als erstes lernen die Mädchen und Frauen Selbstvertrauen

Die 14-Jährige Nele Gramsch ist zum Schnuppern gekommen. „Ich habe gehört, dass Models durch Boxen eine gute Figur bekommen und da wollte ich es auch mal ausprobieren,“ verrät die Schülerin. Papa Jürgen schmunzelt: „Ich war überrascht über ihre Wahl. Sie wollte etwas für den ganzen Körper machen.“

Dann folgt die Sache mit der Bein- und Hüftarbeit sowie den Armen. „Und schneller, werf’ die Hüfte zurück, schneller“, motiviert Coach Rafik die jungen Frauen, von denen die ersten bereits eine rosige Gesichtsfarbe bekommen. „Deine Hüfte bewegt sich nicht, Fäuste richtig zumachen und nach oben werfen“ ruft Rafik. „Steht nicht wie Säulen, federn, bewegen. Peng peng pa, arbeiten, bewegen! Ihr habt gut geschlafen, weiter arbeiten!“

Der drahtige Mann ist ein Motivationsprofi. Rafik Trabelsi erläutert: „Draufhauen, schwitzen, duschen und nach Hause gehen hat nichts mit Boxen zu tun. Boxen ist eine Philosophie.“ Viele hätten Schwierigkeiten mit der Feinmotorik und Koordination. Und diese Grundlagen müssten erstmal sitzen. Außerdem würden die Frauen als erstes Selbstvertrauen lernen. „Boxtraining ist wie Mental Coaching. Du musst lernen, wer du bist.“

Trainer Rafik Trabelsi boxt seit seiner frühen Jugend. In Tunesien geboren und aufgewachsen, avancierte er zum Boxprofi und gewann als tunesischer Meister zahlreiche Kämpfe. Der lizenzierte Trainer des Deutsch-Olympischen Sportbunds bietet neben Boxtraining für Frauen, Herren und Kinder auch Selbstverteidigung für Frauen an. www.rafik-sports.de

„Schön, sie mit Farbe im Gesicht zu sehen“, lacht Neles Papa Jürgen am Ende des Schnuppertrainings. „Es gefiel mir sehr gut“, sagt Tochter Nele. „Du kannst das. Das hast du gut gemacht“, lobt sie Rafik Trabelsi.

„Steht nicht wie Säulen, federn, bewegen, peng peng pa“!

Rafik Trabelsi, Box-Trainer

Die Abiturientin Elea trainiert bereits seit zwei Jahren hier. „Ich habe Leichtathletik gemacht und wollte danach was richtig Anstrengendes machen“, erzählt die Schülerin, die heute ihre erste Abi-Klausur geschrieben hat. „Das Boxen ist ein richtig guter Ausgleich“, findet Elea. Lea Koschnik (15) sagt: „Man kann draufschlagen, sich auspowern und bekommt ein besseres Körpergefühl.“ Esther Knüpp erklärt: „Beim Boxen werden viele Muskelgruppen trainiert, es ist ein super Ganzkörpertraining, so dass man insgesamt fitter und kräftiger wird und der Körper straffer. Die Technik erfordert viel Kopfarbeit.“

Dass nicht nur Kämpfer boxen können, zu dieser Erkenntnis kam Rafik Trabelsi Anfang der neunziger Jahre. „In einer großen Halle in New York sah ich krawattierte Menschen, die sich beim Boxtraining so richtig auspowerten. In Deutschland hatte das Boxen zu der Zeit noch ein schlechtes Image: Es galt als Sport für Proleten und kriminelle Menschen“, erzählt der Trainer.