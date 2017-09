Seltene Pflanzenarten werden im Botanischen Garten kultiviert und so erhalten. Über einige Arten existieren kuriose Geschichten.

In NRW ist sie so gut wie ausgestorben, nur auf einer kleinen Wiese in Salzkotten bei Paderborn halten sich einige Exemplare noch unter strengen Schutzbestimmungen. Zarter Gauchheil (Anagallis tenella) heißt die Pflanzenart, die der Botanische Garten der Heine-Universität derzeit im Freigelände kultiviert und so retten möchte. Nur zur Blütezeit fällt das Gewächs, das vielleicht die seltenste Pflanzenart NRWs ist, wirklich auf: Dann streckt es seine zart rosafarbenen Kelche gen Himmel. Ansonsten ist die Pflanze kaum höher als ein Grashalm und wächst vor allem auf extrem feuchten Wiesen, bevorzugt auf matschigen Kuhweiden.

Im Botanischen Garten haben die Gärtner dafür extra ein Beet in eine kleine Sumpflandschaft verwandelt. Mehrere Exemplare der Art wachsen dort am Boden zwischen allerlei Sumpfgräsern. Zur Sicherheit haben die Düsseldorfer Setzlinge der Pflanze an die Botanischen Gärten in Bochum und Köln abgegeben. „Falls sie hier eingehen sollte, ist die Pflanze noch nicht verloren“, sagt Sabine Etges, Biologin und wissenschaftliche Leiterin des Botanischen Gartens. Koordiniert werden solche Schutzprogramme vom Verbund der Botanischen Gärten; es gibt sie für verschiedene Arten, um jede bemüht sich ein anderer Garten in einer anderen Stadt.

Weitaus imposantere und nicht weniger seltene Pflanzenarten stehen gut geschützt im mediterranen Klima unter den 640 Fensterscheiben des Kuppelgewächshauses. Aus allen Teilen der Erde stammen die hier gesammelten Arten, ein Rundgang gleicht einer kleinen Weltreise durch die Botanik.

Wollemie galt als ausgestorben, jetzt steht sie in Düsseldorf

Zu einigen Gewächsen kann Sabine Etges famose Geschichten erzählen. Etwa zur Wollemie, die für Laien wie eine Mischung aus Nadel- und Laubbaum wirkt, in Wirklichkeit aber ersteren zugerechnet wird und damit ein so genannter Nacktsamer ist. Das Kuriose: Bis 1994 galt die Art als seit 65 Millionen Jahren ausgestorben. „Bis dahin war die Pflanze immer nur anhand von Fossilien beschrieben worden“, sagt Etges. Bis ein Ranger eines australischen Nationalparks eines Tages 23 Bäume und einige Jungpflanzen entdeckte. Schnell wurde das Erbgut der Pflanze gesichert und werden Setzlinge herangezogen. Vor zehn Jahren kam eine Wollemie so nach Düsseldorf.

Schon 60 Jahre haben die afrikanischen Grasbäume auf dem Buckel. Faszinierende Gewächse, die nicht nur viel Platz in der Breite einnehmen, sondern deren Blütenstand zurzeit auch in die Höhe schießt – bis zu vier Meter hoch. Wie monströse Grasbüschel sehen die Gewächse aus, „in Wirklichkeit verbirgt sich unter ihren stacheligen Halmen aber ein massiver Stamm“, sagt die Biologin. Wer die Blätter zurückschiebt, kann den auch deutlich erkennen.