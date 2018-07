Der große Aufwand mit 102 Tischtennisplatten in der Arena hat sich also gelohnt.

Große Freude herrscht bei Borussia Düsseldorf: Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) hat nun den am 25. Juni aufgestellten Tischtennis-Rundlauf- Weltrekord mit 1252 Teilnehmern offiziell anerkannt. Jungen und Mädchen aus Düsseldorfer Schulen und Menschen mit Behinderungen aus Lehranstalten der Landeshauptstadt Düsseldorf und Umgebung hatten in der Arena in Stockum zehn Minuten lang an 102 Tischen gemeinsam Rundlauf im Tischtennis gespielt.

Das Rekord-Institut für Deutschland sammelt und prüft Höchstleistungen aller Art und erkennt Weltrekorde an. „Ein RID-Rekord ist eine Anstrengung, die erstmals vollbracht wird oder eine vorhandene Leistung verbessert und interessant genug ist, öffentliches Interesse zu wecken und Gegenstand eines Wettbewerbs zu sein“, so steht es in den Statuten. Ein RID-Rekord erfordert besondere Fähigkeiten, muss immer messbar und vergleichbar sein und bei den Bewertungskriterien Dimensionen oberhalb der Norm erreichen, wie zum Beispiel Menge, Größe, Anzahl, Geschwindigkeit und Ähnliches.

Der Tischtennis-Rundlauf- Weltrekord wurde nun als Rekord anerkannt und mit der Überreichung einer offiziellen RID-Rekordurkunde zertifiziert. Projektleiter Lukas Ziemann durfte sich also wie auch die Teilnehmer freuen.

Das Rekord-Institut für Deutschland hat eine Meldung dazu auf der Webseite veröffentlicht und wird darüber hinaus einen Eintrag des Weltrekords in das RID-Rekordarchiv vornehmen. Zudem haben Teilnehmer über die Internetseite des RID die Möglichkeit, ab sofort personalisierte Urkunden zu bestellen.